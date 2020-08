Inter, Lukaku non intende fermarsi proprio ora. E al primo anno può far meglio di Ronaldo

Si avvicina l’appuntamento con i quarti di finale di Europa League per l’Inter: Antonio Conte si affiderà ancora una volta a Romelu Lukaku, bomber e nuovo leader della squadra. L’attaccante belga ha festeggiato ieri il suo primo anno in nerazzurro, nel corso del quale ha spazzato via tutti i dubbi sollevati al momento del suo arrivo, come ricordato da Tuttosport: “Un colpaccio che, comunque vada la parabola di Antonio Conte all’Inter, resterà la più grande eredità dell’allenatore per Suning, considerato che l’acquisto del belga ha portato il club in una nuova era“.

MEGLIO DI RONALDO – “L’Inter ha pescato un attaccante capace, nella sua prima stagione nel club, ad avvicinare quanto fatto da Ronaldo il Fenomeno nel 1997/98: l’Inter ha ottenuto lo stesso piazzamento in campionato (secondo posto alle spalle della Juventus), ha fatto meglio in Coppa Italia (semifinale contro i quarti) ed è ancora in piena corsa per la stessa manifestazione europea, che con il tempo ha cambiato nome e formula. E qui sta proprio il difficile perché Ronaldo “bagnò” la prima stagione italiana con il primo trofeo dell’era Moratti, battendo la Lazio a Parigi nella finale del 6 maggio.

In linea teorica, Lukaku – che grazie alla rete segnata al Getafe ha raggiunto quota 30 gol stagionali, come Diego Milito nel 2009/10 – avrebbe addirittura la possibilità di eguagliare quanto fatto da Ronaldo in quell’anno magico, terminato con 34 gol segnati“.