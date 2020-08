CorSera – Col Getafe vittoria da squadra europea: l’Inter lascia un’impressione. E Lukaku…

“Una vittoria da squadra europea. Un successo specchio dello spirito battagliero di Antonio Conte, di un gruppo cresciuto nella mentalità. L’Inter lascia un’impressione: ha capito come interpretare le partite, gestire i momenti di sofferenza, approfittare dell’inevitabile calo degli avversari per colpirli”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria dell’Inter contro il Getafe che ha permesso ai nerazzurri di volare ai quarti di finale di Europa League.

LUKAKU SHOW – A sbloccare il match ci pensa Romelu Lukaku, giunto a 30 gol in stagione: “Il centravanti belga, arrivato tra lo scetticismo e con il peso di far dimenticare Icardi, ha vissuto la miglior stagione della carriera. Trenta gol realizzati, una macchina da guerra che spacca le difese avversarie e spiana la strada ai quarti. Il gol con cui sbriciola la difesa il Getafe è una perla in diagonale. È pure l’ottava rete consecutiva in gare di Europa League: un record che eguaglia quello del mito Alan Shearer”, commenta il quotidiano. Da menzionare, ovviamente, anche Eriksen, subentrato nel finale di partita e autore del gol del definitivo 2-0. Una rete che conferma l’affidabilità del giocatore, che però spera di avere più spazio nelle prossime gare.