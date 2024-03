Euro 2024, l’UEFA valuterà l’ampliamento delle rose da 23 a 26 giocatori

L'Uefa prenderà in considerazione la richiesta di alcuni commissari tecnici di ampliare da 23 a 26 la rosa delle nazionali che parteciperanno agli Europei in Germania. E questo avverrà in tempi brevi, avendo la federazione europea annunciato in un comunicato che se ne parlerà in un workshop con le squadre partecipanti previsto per il prossimo 8 aprile, sottolineando che "qualsiasi idea in tal senso verrà poi considerata e valutata".