VIDEO / Ex Inter, Dalbert fischiato dai suoi tifosi: la reazione. Poi si giustifica così

Serata da dimenticare per Dalbert . L'ex giocatore dell'Inter è stato fischiato dai suoi stessi tifosi per una prestazione molto sotto la sufficienza. L'episodio si è verificato nel corso di International-Fluminense, quando il difensore è stato sostituito al 30esimo del secondo tempo da Nico Hernández. Bersaglio dei fischi, Dalbert si è arrabbiato e ha fatto ampi gesti con le mani rivolto ai tifosi.

Al termine della gara, il brasiliano ha provato a giustificarsi: "Chiedo scusa alle persone che hanno interpretato che le stavo prendendo in giro e chiedendo di aumentare il volume dei fischi. Chiedevo supporto in campo per i miei compagni. I tifosi per noi sono una marcia in più, certo che se sono dalla nostra parte spinge di più la squadra. Sono molto importanti. Ho provato a farlo e la gente l'ha interpretato diversamente".