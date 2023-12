Fenucci: “Fabbian? Bene l’anno scorso in B e si sta confermando”

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, presente al Gran Galà del Calcio ha parlato di Fabbian, ex calciatore dell'Inter, arrivato in rossoblù nella scorsa estate dopo il mancato approdo all'Udinese. Questa sera il giocatore è stato premiato come miglior giovane con la Reggina in Serie B della scorsa stagione.