Fabbian, Lecce in pole davanti a Empoli e Bologna. “Affare con l’Inter ad una condizione”

Giovanni Fabbian dovrebbe lasciare l'Inter in prestito durante questa finestra di mercato: il Lecce di Corvino è in pole

Giovanni Fabbian , dopo l'ottima stagione - la sua prima da professionista - con la maglia della Reggina in Serie B potrebbe lasciare l'Inter nuovamente in prestito. Sulle sue tracce c'è il Lecce, che sembra in pole sulle altre pretendenti.

"In attesa di ingaggiare il nuovo portiere con Bartlomiej Dragowski (25) sempre in cima ai pensieri, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino accelera per il centrocampo intensificando i contatti per Giovanni Fabbian (20). La società giallorossa ha dimostrato sempre grande lungimiranza nella scelta degli investimenti sui giovani. E il talento dell’Inter è considerato uno dei giocatori più interessanti. L’ex Reggina è molto apprezzato anche da Empoli e Bologna, ma il Lecce ha imboccato la corsia di sorpasso: secondo i pugliesi, però, l’operazione può essere realizzata solo in prestito con riscatto e controriscatto", commenta il Corriere dello Sport.