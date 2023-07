Ieri è arrivata l'ufficialità dell'approdo di Roberto Gagliardini al Monza, dopo l'esperienza all'Inter conclusa ufficialmente il 30 giugno, data della scadenza del contratto con i nerazzurri. L'ex Atalanta è carico in vista della nuova sfida in Brianza:

"Grazie Monza! Grazie per la fiducia e per l'accoglienza. Grazie al Dott. Galliani e a tutta la società. Ci vediamo presto in campo!"