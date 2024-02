Le parole del portiere del Lecce: "Sappiamo che faranno un po' di turnover ma è una squadra piena di top player, chi giocherà non farà mancare chi non c'è"

Vladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida di campionato con l'Inter: "Arriviamo bene a questa partita, abbiamo lavorato bene: la partita sulla carta è quasi impossibile ma nel calcio ci sono delle favole e speriamo di scrivere la nostra. L'importante è fare la prestazione e vedere come va. Sappiamo che faranno un po' di turnover ma è una squadra piena di top player, chi giocherà non farà mancare chi non c'è: speriamo in una loro brutta giornata".