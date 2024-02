L'ex difensore sia dei nerazzurri che dei salentini ha detto la sua in vista del match di oggi del Via del Mare

Bruno Cirillo, ex difensore sia del Lecce che dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta delo Mezzogiorno ha detto la sua in vista del match del Via del Mare: "Dire che il pronostico sarà dalla parte dell'Inter è un fatto scontato. Ma sfide del genere esaltano i calciatori che lottano per le formazioni sulla carta meno forti. Sono questi gli incontri dei quali si sogna di essere protagonisti. E si può stare certi che Falcone e compagni, in cuor loro, credono nella possibilità di compiere una impresa da incorniciare. È giusto e doveroso che sia così perché la storia insegna che a volte le provinciali riescono a frenare o a sgambettare le big e che anche le compagini che dominano il campionato incappano, nell'arco di una annata agonistica, in qualche stop. I nerazzurri, di contro, vorranno proseguire il proprio cammino, prolungando la striscia favorevole, inanellando l'ennesimo successo e ribadendo di essere i più forti".