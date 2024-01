Deloitte – Fatturato Inter, aumento del 23%. Sorpasso del Milan, Juventus prima italiana

Per quanto riguarda i club italiani, il primo è la Juventus, in undicesima posizione a quota 432 milioni, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. Il Milan sale dalla 16ª alla 13ª posizione, con 385 milioni di fatturato, il 50% in più rispetto alla stagione 2021/22, e scavalca l'Inter, quattordicesima a 379 milioni di euro, con una crescita del 23%. Rientra in top 20 anche il Napoli, con 267 milioni di ricavi, in crescita del 71%".