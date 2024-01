Football Money League, Inter 14° in Europa: ricavi saliti a 379 mln, primo il Real con 831

L'annuale classifica dei ricavi di Deloitte sui top 20 club in Europa: l'Inter resta al quattordicesimo posto

I risultati, specialmente in Europa, dell'Inter nell'ultima stagione hanno avuto ripercussioni importanti in termini di bilancio. E ciò si evince anche dall'annuale classifica di Football Money League, stilata da Deloitte. L'Inter, infatti, passa da 308 a 379 di ricavi, salendo in 14° posizione. La Juve resta 11°, seppur con una crescita più ridotta (da 400 a 432) mentre il Milan scavalca i nerazzurri con 385 mln.