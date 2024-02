"Non voglio più ascoltare De Laurentiis. E' stato un grandissimo gestore economico ma è stato pessimo quest'anno nella gestione calcistica. Parla sempre di sè e non so con quale titolo ha scelto o fatto certe scelte. L'Inter ha Marotta, serve un manager con esperienza in certe posizioni. ADL è un grande affabulatore e io avrei vietato ai giornalisti di andare a quella conferenza stampa, visto che ha detto ai giornalisti che non capiscono nulla".