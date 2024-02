"Can Uzun, confermato: nessuna clausola rescissoria in estate, né per i club stranieri né per la Bundesliga. Il Norimberga può fissare un prezzo e richiedere più di 10 milioni di euro! Newcastle e Inter sono entrate nella corsa e hanno chiesto informazioni sull'attaccante 18enne. Il Borussia Dortmund e l'Eintracht Francoforte sono ancora interessate. Questa è la sua miglior stagione: 13 gol e 3 assist in 20 partite…", scrive il giornalista.