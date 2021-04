Felipe: “Devo tutto a Spalletti: a fine allenamento stava con me un’ora in più per…”

Felipe, ex difensore, tra le altre, dell'Inter, ha raccontato qual è stato l'allenatore che ha inciso di più nella sua carriera

Felipe Dal Bello, difensore 36enne ex Inter ed attualmente in forza alla Manzanese (Serie D) ha parlato a TMW, raccontando quale sia stato l'allenatore più impattante nella sua carriera da professionista:

"Spalletti. Mi ha portato in prima squadra, una persona che alla fine di ogni allenamento stava con me un'altra ora per fare lavoro di tecnica e rapidità e per spiegarmi i movimenti. Quando non poteva lui rimaneva il secondo... Mi ha fatto migliorare tantissimo".