Inter, Perisic devastante come un tempo. Spalletti disse che era la risposta…

Il break delle nazionali ha confermato il recupero totale di Ivan Perisic. L'esterno nerazzurro è andato in gol martedì sera contro Malta ed è tornato a essere devastante come un tempo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, da esterno a tutta fascia sta vivendo una seconda vita agonistica e "ora che ha mandato a memoria le richieste di Conte è finito anche lui tra i titolarissimi dell’Inter".