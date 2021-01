Felipe: “L’Udinese con le big dà il meglio. Sarà dura l’Inter subito dopo l’Atalanta”

Intervistato da Inter Tv, l’ex difensore nerazzurro e anche dell’Udinese, Felipe, ha parlato della sfida che vedrà contro sabato le squadre di cui ha vestito le maglie:

“Partita bella perché quando l’Udinese trova squadre così dà il meglio. L’Udinese ha giocatori che saltano uomo, bravi nell’uno contro uno, la forza dell’Inter si è vista contro la Juve hanno veramente un modo di giocare già collaudato. Difficile per l’Udinese che oggi giocherà con l’Atalanta e sarà partita dispendiosa. So che sono in ritiro per preparare queste due gare perché la classifica diventa pericolosa”.