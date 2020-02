Ferrante: “Inter, Conte non è ancora riuscito a portare la mentalità vincente. La differenza con la Juve…”

Intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto‘, l’ex attaccante Marco Ferrante ha parlato del mercato dell’Inter e del mancato arrivo di un altro centravanti nel mercato di gennaio alla corte di Antonio Conte:

“Se Esposito e Sanchez sono sufficienti come riserve di Lautaro e Lukaku all’Inter? Secondo me no, sarei stato curioso se fosse arrivato Giroud, che è una prima donna. La differenza tra Inter e Juventus è che se nell’Inter un giocatore forte parte fuori, può creare qualche malumore. Nella Juventus invece tutti stanno zitti e pedalano. La mentalità vincente in nerazzurro ancora non c’è, tutti arrivano e vogliono scendere in campo. Conte ancora non è riuscito a portarla“.