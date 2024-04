«Nonostante i cambi resta identica la qualità dell'Inter con la costruzione dal basso, con la palla che parte sempre dal portiere. Quando sei in quella posizione di classifica e hai raggiunto una certa maturità, anche cambiando gli elementi, chiunque entri, anche in ruoli non adatti riesce a rendere al massimo. Come succedeva nella scorsa stagione anche al Napoli», ha spiegato. «La Champions è un altro film e lì devi essere anche un tantino più fortunato, in campionato se sei il più forte non c'è molto da fare, alla fine esci. Sicuramente Inzaghi ha dato una grande impronta all'Inter e non solo quest'anno. Aveva fatto ottimi risultati anche alla Lazio e ha una proposta di gioco, con un assetto tattico che sembra più difensivo ma adatta giocatori atti ad offendere. È molto più offensiva ma la difesa ha subito solo 16 gol, addirittura», ha aggiunto.