Luca Toni, presente negli studi di DAZN, ha parlato dello score di Lautaro Martinez, che spera di tornare a gol per ritoccare il proprio rendimento sotto porta dopo un piccolissimo momento di appannamento: "Se si arriva addirittura a parlare di crisi di un centravanti che è capocannoniere e trascinatore dell'Inter? Vuol dire che li ha abituati proprio bene con i numeri che ha avuto in stagione. Sicuramente ha fame, voglia di far tanto bene e tanti gol ancora".