A DAZN, prima della sfida tra Udinese e Inter , per il club friulano ha parlato il centrocampista Oier Zarraga. Queste le sue parole rispetto alla gara contro i nerazzurri e rispetto alla vittoria della Copa del Rey del Bilbao, sua ex squadra.

«È una gara importante per noi, abbiamo fatto una settimana molto buona e andiamo a prenderci i tre punti. Situazione salvezza? Dobbiamo pensare a noi e la cosa più importante è fare i tre punti e poi possiamo pensare al resto. La vittoria del Bilbao in Copa del Rey? Sono contento, è una vittoria che aspettavano da anni. Ho parlato con tanti di loro e sono felice per loro», le parole del giocatore.