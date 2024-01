Ciro Ferrara , opinionista di DAZN, ha parlato della prossima partita di Serie A tra Inter e Juventus: «Se riuscirò andrò a vederla a San Siro. Potrebbe essere una gara bloccata come all'andata, con il timore di perderla da entrambi le parti», ha sottolineato l'ex difensore bianconero.

«Ma oggettivamente - ha aggiunto - l'Inter sta in un momento buonissimo, è andata a Firenze a fare una grande prestazione. Si è imposta a dimostrazione della sua forza, perché a volte le altre che inseguono hanno qualche battuta d'arresto. È più attrezzata in questo momento e sta giocando anche molto bene. Le battute di Allegri? Ironia. C'è una favorita, che è l'Inter. Se la Juve arriva seconda non è certo un fallimento».