Ivan Ramiro Cordoba , ex giocatore dell'Inter , ospite di Super Tele, programma condotto da Pardo su DAZN, ha parlato della vittoria dell'Inter a Firenze e della prossima sfida che l'aspetta, quella contro la Juve. «L'Inter dimostra di essere una squadra forte, con la capacità di andare fino in fondo. Queste gare, come quella con la Juve sono gare particolari. Hanno una storia a sé e vanno giocate, bisogna avere la stessa concentrazione di una di quelle gare che conta davvero tanto. Al di là del risultato, questa sfida, vuol dire sempre tanto nella storia di questi due club», ha sottolineato l'ex difensore, oggi dirigente del Venezia.

«Il salvataggio di Pavard? Episodi di un gruppo che si sente forte, si aiuta, sa di lottare per qualcosa di importante. Sono cose che succedono quando si costruisce una squadra come è adesso l'Inter. Gli episodi che vediamo in tutto il campionato e dopo il VAR, ho sempre detto che per migliorare tutto si dovrebbe, come ho detto alla FIFA, capire le dinamiche del calcio. Gli arbitri a volte non capiscono le azioni che mettono in difficoltà tutta la gente, non capiscono a volte le situazioni, non c'è sensibilità nel capire i calciatori e nel prendere certe decisioni», ha concluso l'ex calciatore nerazzurro.