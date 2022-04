Ferri: “I ragazzi hanno tirato fuori gli attributi. Ad Handanovic tante critiche ma…”

L'analisi di Ferri ai microfoni di Inter-Roma prima del fischio d'inizio

Riccardo Ferri ha analizzato il momento dei nerazzurri, che stasera affronteranno la Roma: "Miglior giocatore dell'Inter fino ad adesso? Aggiungerei al trio formato da Perisic, Brozovic e Skriniar anche Handanovic, che ho visto protagonista. Ha subito tante critiche nell'ultimo periodo, ma è stato determinante. Alla lunga i valori vengono fuori. Cito lui, Barella, D'Ambrosio e Darmian. D'Ambrosio e Darmian sono due giocatori che interpretano la gara in ogni momento, sempre pronti, sempre attivi e in forma. Due giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere nel proprio scacchiere. Nel derby? Ho visto un'Inter molto tonica. Ma già contro il Verona. Più lucida nel ragionare. Il derby ha visto un'Inter protagonista, che voleva vincere la partita ed essere padrona del campo. Partita difficile per la regola del gol fuori casa, subirlo avrebbe creato nella testa e nelle gambe una botta a volte impossibile da recuperare".