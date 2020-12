Festa (Sole 24 Ore): “Suning cede l’Inter? Mai dire mai per 3 fattori. Club diverso dal 2016”

Una cessione dell’Inter? Al momento no. Ma, in futuro, chissà. Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, sul suo blog ha trattato l’ultima notizia, lanciata proprio dal quotidiano, secondo cui Suning starebbe cercando nuovi partner per il club nerazzurro:

“… Se dovessi dare la mia opinione e secondo quanto ho avuto modo di apprendere negli ultimi giorni, Suning potrebbe non fermarsi qui e cercare un nuovo socio di minoranza. Cedere il controllo? Al momento non credo, ma mai dire mai. Il Covid, la stretta di Pechino, la situazione del calcio sempre più difficile, tanti fattori potrebbero influire sulle decisioni future del colosso cinese che ormai si trova a dover gestire una sua controllata in Europa con obiettivi strategici differenti rispetto al 2016“.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)