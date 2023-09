Mancini, la Figc valuta causa risarcimento all’ex ct. Gravina: “Dato mandato”

La Figc avvia l’iter per valutare quali margini legali vi siano per una causa di risarcimento a Roberto Mancini: lo ha detto Gravina

La Figc avvia l’iter per valutare quali margini legali vi siano per una causa di risarcimento a Roberto Mancini. Lo ha detto a fine consiglio federale il presidente, Gabriele Gravina: “Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento. Il tema tornerà all’attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista”, ha concluso Gravina.