Fiorentina, i convocati per la sfida contro l’Inter: due assenti per Italiano

Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico viola per il match di domani sera: in lista anche Nico Gonzalez

Sono 24 i calciatori della Fiorentina convocati per la partita di domani sera contro l'Inter. Due assenti per il tecnico Vincenzo Italiano: out Brekalo, ormai a un passo dalla Dinamo Zagabria, e il portiere Chrsitensen. Torna a disposizione l'argentino Nico Gonzalez.