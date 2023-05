Fiorentina-Inter, i tifosi della Nord in silenzio fino al sedicesimo

Per questo gli abbonati a questa stagione e i tifosi degli Inter Club hanno avuto un codice attraverso il quale fare richiesta dei biglietti e poi sarà la società a decidere quali saranno i tifosi 'più affezionati' ai quali concedere la possibilità di vedere la partita. Un modus operandi che alla Nord non è piaciuto. Ieri la Curva avevo chiesto soluzioni diverse per permettere ai tifosi del secondo anello verde di esserci ad Istanbul, ma vista la mancata risposta della società - almeno per il momento - la protesta annunciata è stata portata avanti per il primo quarto d'ora della finale, poi i sostenitori interisti, con un boato, al sedicesimo, hanno ripreso a farsi sentire. E a cantare per l'Inter.