Fiorentina-Inter, la Curva Nord: “La misura è colma, oggi astensione dal tifo”

La Curva Nord passa ai fatti: la tifoseria organizzata dell'Inter, dopo la richiesta di intervento da parte della società per quanto riguarda la gestione della vendita dei biglietti per la finale di Champions League di Istanbul (non ascoltata per il momento dai vertici del club nerazzurro), ha annunciato la propria astensione dal tifo in occasione della finale di Coppa Italia di questa sera all'Olimpico.

Questo il comunicato emesso su Instagram dalla Curva Nord: "La misura è colma. Oggi astensione dal tifo. Le auspicate rassicurazioni invocate in diverse sedi non hanno sortito alcun effetto su una società che evidentemente è disposta a privarsi dei propri tifosi più fedeli per agevolare gente che la fedeltà non sa neppure cosa sia. Per rispetto della nostra dignità oggi ci asterremo dal tifo per tutto il corso del primo tempo per manifestare legittimamente il nostro dissenso. Continuiamo a confidare in una sollecita risoluzione della questione!!! Per il bene dell'Inter e dei suoi tifosi più fedeli".