«Pioliè veramente una brava persona. Si parla di quanto possa essere un giocatore o un allenatore e penso venga prima l'uomo del professionista. Se vedo una brava persona muoio dentro al campo perché vada tutto bene, io come tanti altri. Cosa significa Milan-Roma per te? Non sto a dire le bugie, non mi sembra il caso. Vale per me grandi emozioni sicuramente perché affronto la mia ex squadra, quella del cuore, e in più il loro allenatore nella mia vita è una persona importante. Mi è stato a fianco nei momenti di sconforto e abbiamo gioito insieme, sarà una bella partita per me ma anche tanto emozionante», ha aggiunto.