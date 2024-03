Pioli: “Non ci sono 14 punti di distacco dall’Inter. Hanno approfittato…”

«Affezionato al Milan? Come si fa a non esserlo? È un club top, ti mette in condizione ideale di lavorare e poi ha una tifoseria top. Il club deve pensare giustamente al futuro e a programmare se vogliamo essere competitivi e deve capire dove intervenire. Ma noi come squadra dobbiamo rimanere concentrati. Ci siamo sempre isolati a Milanello, un ambiente eccezionale. Ci saranno gare importanti e difficili da giocare ancora in campionato e speriamo in Europa», ha sottolineato.

«Se voglio rimanere al Milan? Il Milan non si lascia, io sto bene e sono felice qui e non ho mai avuti dubbi. Poi so che siamo ambiziosi, abbiamo vinto lo scudetto nel 2021 e lavoriamo per vincere. Rimaniamo concentrati e mi fanno piacere le parole di Scaroni, intanto pensiamo a finire al meglio la stagione», ha concluso sul suo futuro.

(fonte: Sky)

