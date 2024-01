Foschi: “Mourinho non mi piace: per come si incazza, sarebbe l’ideale per un film”

Le parole del dirigente: "La Roma ha cambiato perché si era rotto qualcosa. Probabilmente i proprietari stessi non pensavano, fino a poco tempo fa, di mandarlo via"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Rino Foschi, dirigente sportivo, ha parlato così dell'addio alla Roma di Jose Mourinho: “Mourinho non mi piace. Sarebbe stato l’ideale per fare un film ma il modo in cui si propone, come si incazza, non è da vero professionista. La Roma ha cambiato perché si era rotto qualcosa. Probabilmente i proprietari stessi non pensavano, fino a poco tempo fa, di mandarlo via”.