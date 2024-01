Gds – Mourinho pensa di chiedere i danni alla Roma. Futuro? Arriva una voce clamorosa

Dopo una prima parte di stagione deludente e la sconfitta nel derby di Coppa Italia, forse qualcuno si aspettava l'esonero di José Mourinho. Di certo la decisione della Roma ha comunque sorpreso, soprattutto per le tempistiche. E la storia potrebbe non finire qui. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli avvocati del tecnico hanno subito prospettato alla società un rilevante danno d’immagine (a loro giudizio), considerate le modalità della decisione.

"Con queste premesse appare chiaro come Lina Souloukou abbia dovuto dare forfait in extremis al suo impegno a Globe Soccer per l’evento in programma oggi a Dubai. L’a.d. giallorosso ha dovuto rinunciare proprio per occuparsi delle scabrose vicende interne. Proprio il confronto con i legali di Mou è il campo principale, nel tentativo di evitare queste pericolose code giudiziarie.. In queste ore a Dubai c’è il suo consigliere storico, Jorge Mendes. E i contatti tra i due in queste ore sono stati frequenti, come del resto con tutto il suo entourage".