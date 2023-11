Serata speciale per la Francia di Thuram. Lui sui social: “History”

Anche lui è entrato a far parte della storia della Francia. Perché Marcus Thuram ha segnato nel 14-0 che la squadra di Deschamps ha rifilato a Gibilterra, il risultato più largo della storia della Nazionale francese. L'attaccante nerazzurro ha segnato la rete del due a zero nella gara di questa sera, c'è stato il suo tocco sul pallone indirizzato in rete da Griezmann.