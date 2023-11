InterNazionali, la Francia di Thuram travolge Gibilterra 14-0. Dumfries agli Europei

Vittoria anche per l'Olanda di Dumfries che, nello stesso girone della Francia, si è qualificata agli Europei dopo l'uno a zero rifilato all'Irlanda con gol di Weghorst, all'undicesimo. C'era l'interista accanto a lui nell'azione della rete nata da un contropiede: si sono involati verso la porta e poi l'attaccante dell'Hoffenheim ha tirato a botta sicura.

