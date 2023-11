In Francia – Thuram era osservato speciale, gol e altruismo genetico. Da un anno…

Era nel mirino della stampa come osservato speciale. E ovviamente anche gli occhi di Deschamps sono puntati su di lui che sta vivendo un'evoluzione, di ruolo, a livello di maturità e potrebbe diventare indispensabile, dopo che per l'Inter, anche per la sua Francia. Marcus Thuramha giocato da titolare nella sfida contro Gibilterra vinta 14-0 dalla Nazionale francese. Le Parisien parla proprio di lui subito dopo la partita: "Impiegato come centravanti, il giocatore nerazzurro ha lavorato instancabilmente. Ha segnato un gol pieno di opportunismo e avrebbe potuto anche aumentare il suo bottino con un po' più di letalità nel tiro", si legge nell'articolo.