Galante: “Kumbulla? 30 milioni mi sembra una richiesta un po’ alta. Ci sarà un’asta, ma spero che…”

Tra i giocatori tenuti sotto stretta osservazione dell’Inter c’è il difensore del Verona Kumbulla che potrebbe prendere il posto dell’uscente Godin. Sulla valutazione del difensore del Verona si è esposto, ai microfoni di Lady Radio, l’ex difensore dell’Inter Fabio Galante:

“Probabilmente la richiesta di trenta milioni da parte dell’Hellas per Kumbulla è un po’ troppo alta, ma ormai avere prezzi un po’ fuori mercato è una tendenza del calcio attuale. Credo che per il ragazzo possa esserci un’asta, tuttavia spero che non si arrivi a spendere cifre troppo alte”.