Galeone: “Inter nettamente più forte della Juve, ma non dovrebbero esserci 24 punti di distacco”

È sempre convinto che servano almeno 4 colpi alla Juventus per provare a sfidare l’Inter per il prossimo scudetto?

«Per avvicinarsi, non per vincere… Penso a un difensore come Pavlovic. Un regista al posto di Locatelli, che ha caratteristiche diverse: io prenderei Modric a zero, anche a 38-39 anni farebbe la differenza. Koopmeiners porterebbe gol. E davanti vedrei bene Zirkzee o Scamacca, che però l’Atalanta non vende».