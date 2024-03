"A Bologna, due anni fa, si spensero i sogni di scudetto interisti. Una vittoria anche al Dall’Ara, oltre a chiudere un conto aperto, potrebbe avvicinare ancor di più i nerazzurri allo scudetto numero 20 e alla conseguente seconda stella. E potrebbe anche dare morale per la trasferta spagnola di Champions. L’Atletico, quarto in Liga con 11 punti di ritardo dal detestato Real Madrid, punta molto sull’Europa. E in campionato sabato scenderà in campo contro il Cadice terzultimo, impegno meno gravoso rispetto a quello che attende l’Inter. A questo si aggiunga che Simeone è maestro nel trasformare le partite decisive in sfibranti sessioni di lotta corpo a corpo. Anche in questo senso il quarto d’ora iniziale della gara col Genoa, e il lungo finale in cui i rossoblù hanno in tutti i modi cercato il pareggio, per l’Inter sono stati una palestra preziosa".