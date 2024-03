Nona vittoria consecutiva in campionato e dodicesima in tutte le competizioni. L'Inter vola a +15 sulla Juve e ora può guardare con più tranquillità le prossime partite di campionato. Un vantaggio che permette ai nerazzurri di concentrare tutte le energie al ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico. La squadra di Inzaghi è tornata a far paura anche in Europa e dall'Inghilterra arrivano parole di stima nei confronti del tecnico nerazzurro.