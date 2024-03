Tornando però a Inter-Genoa, Simone Inzaghi ha avuto le due risposte definitive che cercava: la prima riguarda Kristjan Asllani, finalmente sbocciato e consacratosi nella dimensione Inter. Il classe 2002 è ora un regista affidabile che può prendersi in mano le chiavi del centrocampo dell'Inter: non è Calhanoglu e c'è ancora da lavorare su qualche tocco in più e qualche scelta in impostazione, ma dopo Firenze sembra aver trovato quella convinzione necessaria per sostituire il turco al meglio. E l'ottima prestazione di ieri sera ne è la grande conferma, il tutto condito con il primo gol in maglia Inter. E che gol: finalmente Inzaghi non dovrà più scervellarsi per trovare un regista in caso di assenza di Calha, anzi ha trovato un nuovo interprete perfetto per il suo calcio.