Garlando: “Inzaghi e Mazzarri distanti anni luce. Simone dovrà essere bravo a…”

"Possesso palla del Napoli: 39,6%. Inter, quasi il doppio: 61,3%. Passaggi del Napoli: 341. Inter, quasi il doppio: 628. Tiri in porta del Napoli: 4. Inter, più del doppio; 11. Giocate in area del Napoli: 6. Inter, 6 volte tante: 37. Linea media di recupero palla del Napoli: 26,9 m. Inter, più avanti di quasi il doppio: 48,3. Lanci del Napoli 53. L’Inter, quasi la metà: 37. Baricentro medio del Napoli: 40,2 m. L’Inter, una ventina di metri più avanti: 52,4. Lunghezza media del Napoli: 28,7. L’Inter, quasi il doppio: 55,7. Riassumendo: Mazzarri ha arretrato un Napoli da combattimento, corto e compatto, che lancia tanto per far ripartire i suoi velocisti (Politano, Kvara, Zerbin...), rinuncia a riempire l’area avversaria, fatica a trovare la porta e spera nella cavalcata gloriosa. Dall’altra parte, c’è un’Inter aggressiva che va a cercare la palla molto in alto, attacca in massa con tutti i suoi uomini e crea occasioni a ritmo industriale. Sia chiaro: questa è una certificazione di diversità, non una sentenza. Se c’è una cosa che non sopporta il dio del calcio, è passare per prevedibile. C’è una ricca letteratura sulle certezze dei favoriti fatte a pezzi. Sarà il lavoro più duro della vigilia di Inzaghi, dopo l’abbagliante vittoria sulla Lazio: convincere i suoi di non avere già la coppa in tasca. In fondo, anche il Napoli ha vinto 3-0 e Mazzarri ha le sue carte da giocare. Per esempio, sfruttare la lunghezza dell’Inter che può offrire spazi in ripartenza a Kvara e alle altre frecce. Il Napoli ha dimostrato di saperlo fare anche con i difensori (assist di Juan Jesus). Ma è indubbio che domani si scontreranno mondi e valori diversi. Il Napoli non potrà prescindere da concentrazione, sofferenza, ferocia agonistica. L’Inter impugnerà ancora la tecnica, la bellezza e le sincronie collettive per schiudere l’ostrica".