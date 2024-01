Inter, il player trading funziona. E Marotta sta per chiudere altri due colpi

"Il gioco funziona che è una meraviglia, in termini inglesi è il player trading, in altre parole la necessità di vendere ogni volta almeno un interprete di livello, o di rinunciarvi per cause di forza maggiore, unita alla capacità di rimpiazzarli senza mai che il conto risulti troppo salato. Addirittura, in certi casi è addirittura dolce. L’elenco è ormai lungo. Vuol dire che siamo fuori dall’occasione e siamo dentro il razionale. Vuol dire che il gioco è ben studiato e non è legato alla fortuna del singolo giocatore che esplode. Vuol dire programmazione, in una parola semplice. Inzaghi ha fatto riferimento alle cessioni che la sua Inter ha dovuto fronteggiare. Sicuri che i sostituti siano peggiori di quelli che hanno salutato? No, proprio no", sottolinea La Gazzetta dello Sport che ricorda come Calhanoglu non stia facendo rimpiangere Brozovic, come Skriniar sia stato sostituito egregiamente da Pavard e, ancora, Dimarco che ha preso il posto di Perisic. Ultimi, ma non per importanza, Thuram al posto di Lukaku e Sommer tra i pali al posto di Onana.