-Scamacca entrato troppo morbido?

Abbiamo bisogno di tutti e non solo di lui. Abbiamo bisogno di sviluppare il miglior gioco. Non incontreremo sempre il Milan come stasera, lo avevamo incontrato altre volte e non era andata così. Aver fatto un punto dà morale in una gara difficile. Ci auguriamo che le prossime siano diverse.

-Pioli dice che è troppo poco per dare a voi quel rigore...

Andrò a vederlo. Orsato lo ha visto al VAR ed è un rigore come tanti dati quest'anno. Mai stato favorevole a questi rigori ma sono molto frequenti e contro il Milan abbiamo un credito da smaltire sui rigori. Purtroppo ci sono tanti rigori e chi arriva da altre generazioni non le riconosce tanto, come tante simulazioni. Dicono che è il calcio moderno, favorito dalle tv che amano questo calcio. A volte va a favore, a volte no.

(Fonte: DAZN)

