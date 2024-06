Gasperini: “Ansia Scalvini, speriamo non sia il crociato. Per migliorare questa Atalanta…”

Grave infortunio per Giorgio Scalvini nell'ultimo match stagionale dell'Atalanta contro la Fiorentina. Trauma distorsivo al ginocchio sinistro per lui, anche Gian Piero Gasperini a DAZN ha parlato dello stop: "Giustissimo parlare così di Orsato, strameritato per la carriera che ha fatto. Non so se questa regola di anzianità degli arbitri sia giusta, ma gli vanno fatti davvero i complimenti, un grandissimo arbitro. Mi auguro resti nel sistema, ha ancora tanto da dare".