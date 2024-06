Il prezzo e i rumors

La richiesta del Genoa è chiara: i liguri lasceranno partire il calciatore per circa 30 milioni di euro. Non sono pochi, ma in “piazza Mercato” si vocifera che i rossoblù sarebbero anche disposti ad accettare contropartite di valore e questo aspetto non risulterebbe affatto banale in sede di trattativa. Ai nerazzurri non mancano giovani di prospettiva da poter proporre e il rapporto con il Genoa è molto saldo, basti pensare alle diverse operazioni che in questi anni i due club (anche se senza mai riuscirci nel concreto) hanno provato a imbastire insieme, ultima quella di Thiago Djalò, che l’Inter avrebbe preso a gennaio per poi girarlo in prestito proprio al Grifone. Poi il difensore, per diversi motivi, ha preferito la Juventus.