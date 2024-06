Inter, occhio all’attacco: “Ecco il piano A di Inzaghi: chiederà un sacrificio al club”

L'attacco dell'Inter per la prossima stagione è ancora un cantiere aperto: Simone Inzaghi chiederà uno sforzo al club per questo nome

Albert Gudmundsson piace all’Inter e in particolare a Simone Inzaghi. Il gioiello di casa Genoa è molto apprezzato dall’allenatore nerazzurro, ma anche Juventus e Napoli sono interessate all’islandese. Come sottolineato da calciomercato.com, “Gudmundsson è da giorni il Piano A di Simone Inzaghi, il calciatore per il quale il tecnico nerazzurro chiederà un piccolo sacrificio alla propria dirigenza.