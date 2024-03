"Abbiamo fatto un ottimo punto col Milan, abbiamo perso con l'Inter ma con l'Inter ci sta. Abbiamo perso purtroppo col Bologna, una partita che ci lascia tanto rammarico per come si è sviluppata. Indubbiamente speravamo di fare un altro risultato, l'Europa League è un'altra competizione. Il problema è che giochiamo troppe partite di questo livello troppo ravvicinate, 4 partite in 11 giorni senza considerare Juventus, Sporting e Fiorentina più avanti in 8 giorni. Colpa del calendario asimmetrico o altro? La partita con l'Inter è stata inserita in un momento prima del quale avevamo tratto giovamento, due mesi senza partite infrasettimanali, due mesi normali ma è stata inserita in mezzo a delle partite... Ci avrebbe dato un po' più di respiro... Abbiamo giocato domenica col Bologna, oggi ci siamo visti, domani quasi giochiamo senza preparare la partita"