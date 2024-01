Gasperini: “Non abbiamo un rigore da un anno, non siamo bravi a tuffarci in area”

"Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo per giocarci questa competizione. Non potremmo vincere lo Scudetto, mi dispiace. Però non ci tiriamo indietro in niente, l'obiettivo è andare in Champions League, è l'unico obiettivo valido. Se mi chiedi se sono soddisfatto della partita di Roma sono molto soddisfatto, di dove arriviamo non lo so, ma la squadra si sta compattando. Esiste solo la Champions, il resto non esiste niente".