Bocciatura sulla Gazzetta dello Sport per Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter: ecco la pagella. Stesso voto anche per Hakimi

Bocciatura sulla Gazzetta dello Sport per Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter. 5 in pagella per il centrale, nonostante il gol iniziale: “Depista Loftus-Cheek e va a segnare. Da lì, tutto diventa buio. Sovrastato da Giroud sul gol, prende più volte la targa di Leao, quasi mai la palla”, si legge. 5 anche per l’altro ex Inter Hakimi secondo la rosea, anche lui dalla parte di Leao.