Salisburgo-Inter, probabile formazione: chance dal 1′ per Bisseck? Thuram-Sanchez in attacco

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della gara contro il Salisburgo

Alla vigilia della gara contro il Salisburgo, Simone Inzaghi ha confermato che contro gli austriaci ci saranno diversi cambi di formazione: "Domani sicuramente ci sarà qualche cambiamento, ma dev'essere una grandissima risorsa e non un problema per me. Abbiamo una rosa ricca a disposizione e devo cercare di utilizzarla al più possibile". Ecco perché rispetto alla gara contro l'Atalanta, potrebbero esserci 6 cambi. Possibile l'esordio dal 1' di Bisseck che fin qui ha giocato appena 7'. Insieme al tedesco ci saranno Acerbi e Bastoni.